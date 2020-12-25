لطيفة تشوق جمهورها لعمل فني جديد قريبا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
بوابة الفجر
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شوقت المطربة لطيفة التونسية جمهورها لعمل فني جديد قريبا، خلال تهنئتها لهم بقرب حلول رأس السنة الجديدة

وكتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: "كل سنة وكل إخواتي وأصحابي في كل حتة في العالم بخير وسلام.. عيد الميلاد المجيد".

وأضافت: "استنوا كليب أغنيتي الجديدة الليل ليل قريب قوي".

كانت لطيفة جمهورها نشرت مؤخرًا فيديو جديد لها من كواليس أغنيتها الجديدة "خليني" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت لطيفة بالفيديو بلوك جديد حيث غيرت لون شعرها من الأسود إلي الأشقر ، وعلقت قائله:" خليني خليني شوفوا الكليب كامل علي قناتي الرسمية على اليوتيوب.

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