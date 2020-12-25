بيع مزرعة مايكل جاكسون الشهيرة التي يشوبها "حوادث مظلمة"

ب بيعت مزرعة نيفرلاند الشهيرة الخاصة بـ"ملك موسيقى البوب" الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، في كاليفورنيا أخيرا، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من وفاته.





وتخلى جاكسون عن العقار بعد محاكمته بتهمة التحرش بصبي صغير هناك، قال المتحدث باسمه، اليوم الخميس إن المستثمر الملياردير، رون بيركل، وهو صديق سابق لعائلة مايكل جاكسون، اشترى مؤخرا العقار المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 2700 فدان (1100 هكتار).يعت مزرعة نيفرلاند الشهيرة الخاصة بـ"ملك موسيقى البوب" الأمريكي الراحل، مايكل جاكسون، في كاليفورنيا أخيرا، وذلك بعد أكثر من 10 سنوات من وفاته.



