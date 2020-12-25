تركي آل الشيخ يتمنى للنجمة يسرا الشفاء بعد إصابتها بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
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تمنى المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للفنانة يسرا الشفاء العاجل من فيروس كورونا.

ونشر "آل الشيخ" صورته برفقة يسرا معلقًا عليها: "ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمنى لها الشفاء العاجل".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا منذ قليل أنباء عن إصابة النجمة يسرا بفيروس كورونا المستجد.

واستقبل الجمهور الخبر بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة من المرض، وسارعوا بكتابة التعليقات المساندة والداعمة لها.

وكان من المقرر أن تحل الفنانة يسرا، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساء على قناة "ON".

وشاركت أبلة فاهيتا، صورة جمعتها بالفنانة يسرا من كواليس الحلقة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت قائلة "غدًا".

من ناحية اخري تستعد الفنانة يسرا، في الوقت الحالي لبطولة مسلسل جديد، حيث كشف المخرج سامح عبد العزيز تفاصيل مسلسله الجديد، بطولة كل من يسرا وهيفاء وهبي، وإنتاج العدل جروب، وتأليف أحمد عادل سلطان، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

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