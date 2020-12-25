السعودي أحمد شعيب لـ"الفجر الفني": أجسد في "قارئة الفنجان" شخصية شاب مصاب بالتأتأة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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أعرب الفنان السعودي أحمد شعيب عن سعادته الشديدة بالمشاركة ضمن فريق عمل مسلسل "قارئة الفنجان"، والذي يتألف من 10 حلقات.

وقال شعيب في تصريح خاص لـ الفجر الفني، إنه يجسد خلال العمل شخصيه شاب مصاب بالتأتأة ويعمل كمهندس برمجيات، وتدور الأحداث في إطار تشويقي مثير.

وأضاف: هذا الشاب يتم دعوته لحضور حفلة خاصة وأثناء نهاية السهرة يتم تحميل تطبيق قارئة الفنجان من قبل الحضور، لتتوالى الأحداث المثيرة وتحدث أمور غريبة.

وتابع: وانتهيت من تصوير جزء كبير من مشاهدي بالمسلسل، أي حوالي 80% من مشاهدي، وكانت كواليس العمل أكثر من رائعة لدرجة أنني شعرت كما لو كنا نصور فيلم سينمائي.

يذكر أن العمل من بطولة باسم مغنية وورد الخال وروان مهدي، يارا قاسم، أحمد شعيب، محمود الليثي، تاتيانا مرعب وعدد آخر من النجوم.

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