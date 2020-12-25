بعد اقترابه من قيادة سان جيرمان.. بوكتينيو يطلب التعاقد مع نجم الإنتر

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو المدير الفني لتوتنهام السابق ارتبط بقيادة باريس سان جيرمان خلفا للألماني توماس توخيل  وظهرت على الفور شائعات عن انتقال الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأوضح موقع توتو ميركاتو الإيطالي أنه توجد صلة طبيعية بين بوكتينيو وإريكسن  الذي لعب 255 مباراة على مدار ستة مواسم تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني في توتنهام.
وأفاد الموقع الإيطالي بأنه فقط هاري كين وسون سجلا أهدافا تحت قيادة بوكيتينو أكثر من 58 هدف لإريكسن في توتنهام لكن الثنائي لم يفوزا بأي لقب معًا.
وألمح الموقع الإيطالي أن تم ربط النجم الدنماركي بالرحيل عن النيرازوري، حيث يكافح من أجل الفوز بمكان في التشكيلة الأساسية للإيطالي أنطونيو كونتي.
وأكد الموقع الإيطالي أن إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع ليندرو بارديس نجم باريس سان جيرمان وفي وقت سابق من هذا الشهر أشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيطالية إلى صفقة تبادلة محتملة بين اللاعبين .
وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه مع وجود بوكتينيو في طريقه على ما يبدو إلىباريس سان جيرمان اشتدت الشائعات حول انتقال إريكسن إلى نادي العاصمة الفرنسية.



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