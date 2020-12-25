صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان ومانشستر يوناتيد

يريد نادي إنتر ميلان الإيطالي في عقد صفقة تبادلية مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان يريد دخول لاعب الوسط كريستيان ايريكسن في صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد.





وأشار الموقع: يرغب انطونيو كونتي المدير الفني لفريق النيراتزوري، في التعاقد مع الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط مانشستر يونايتد.





وأوضح: يحاول إنتر ميلان الاستفادة من رحيل الدانماركي ايريكسن في دخوله بصفقة تبادلية، وسيقوم بعرضه على اليونايتد، مقابل الحصول على خدمات فان دي بيك.





ويأتي لاعب وسط الفريق المانشستراوي علي رأس اختيارات النيراتزوري، من بينها لياندرو باريديس لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وجرانيت تشاكا لاعب آرسنال الإنجليزي.



