حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:04 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن حقيقة نية الأهلي في إعارة صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في يناير المقبل.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج نمبر وان الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "الاولمبياد قد تجبر الأهلي علي اعادة اعارة صلاح محسن لنا".

وأوضح:"صلاح محسن يرغب في اللعب أساسيا قبل الأولمبياد لذلك قد يعود لسموحة في يناير بسبب صعوبة مشاركته مع الأهلي".

ويذكر أن النادى الأهلى حقق الفوز على فريق سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مونديال الأندية مهدد بالإلغاء.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 39 دقيقة

"كالنار في الهشيم".. لجنة الفيروسات تكشف تفاصيل الموجة الثانية من الكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة بشأن تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

12:36 ص

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

02:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن