شاهد.. لحظة اندلاع حريق نادي نقابة المهندسين بالزمالك

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق الحريق الذي اندلع في نادي نقابة المهندسين، بمنطقة الزمالك.





واندلع حريق هائل منذ قليل، في مقر نادي نقابة المهندسين بشارع أبوالفدا ناحية منطقة الزمالك، بمحافظة القاهرة.





وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مقر نادي المهندسين بمنطقة الزمالك.





ودفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.



