حقيقة عرض بنفيكا لضم نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم تداول بعض الأنباء عن تلقي برشلونة الإسباني عرضًا من بنفيكا البرتغالي من أجل التعاقد مع نجم خط وسط الفريق الكتالوني كارليس ألينيا في الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن ألينيا لم يحظ بدقائق كثيرة للمشاركة تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا في بداية الموسم لكنه بدأ مؤخرًا في المشاركة شيئًا فشيئًا مع الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بعض المصادر المقربة من ألينيا وبرشلونة نفت وجود أي عروض من بنفيكا للتعاقد مع النجم الإسباني في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بعض الأخبار أكدت أن بنفيكا قدم عرضًا لألينيا تبلغ مدته 4 مواسم ونصف الموسم بالإضافة إلى راتب يبلغ قدره 5 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أندية ألافيس وفياريال وإيبار قد تواصلوا مع برشلونة من أجل طلب استعارة ألينيا حتى نهاية الموسم الحالي.



