عاجل.. نشوب حريق هائل في مقر نادي نقابة المهندسين بالزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:37 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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اندلع حريق هائل منذ قليل، في مقر نادي نقابة المهندسين بشارع أبوالفدا ناحية منطقة الزمالك، بمحافظة القاهرة.

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مقر نادي المهندسين بمنطقة الزمالك.

ودفع مدير الحماية المدنية بالقاهرة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.

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