مفاجأة بشأن تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك









أعلن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عن تأجيل مواجهة الأهلي والزمالك فى قمة بطولة الدوري المصري الممتاز والتى كان مقرر لها يوم الأربعاء القادم.





وأعرب الإعلامي عمر ربيع ياسين عن استغرابه الشديد واستنكاره من تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان من المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج نمبر وان على قناة النهار أن نظام القرعة الموجهة لا زال قائما بعدما تم تأجيل لقاء القمة دون أسباب واضحة.



