عاجل.. أنباء عن إصابة النجمة يسرا بفيروس كورونا





واستقبل الجمهور الخبر بالدعاء بالشفاء العاجل للفنانة الكبيرة من المرض، وسارعوا بكتابة التعليقات المساندة والداعمة لها.



وكان من المقرر أن تحل الفنانة يسرا، ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وذلك يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة 11 مساء على قناة "ON".



وشاركت أبلة فاهيتا، صورة جمعتها بالفنانة يسرا من كواليس الحلقة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت قائلة "غدًا".



من ناحية اخري تستعد الفنانة يسرا، في الوقت الحالي لبطولة مسلسل جديد، حيث كشف المخرج سامح عبد العزيز تفاصيل مسلسله الجديد، بطولة كل من يسرا وهيفاء وهبي، وإنتاج العدل جروب، وتأليف أحمد عادل سلطان، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة النجمة يسرا بفيروس كورونا المستجد.