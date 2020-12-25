رسمياً .. قبول إستقالة الجهاز الفني لجمهورية شبين بالقسم الثاني

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
قرر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، قبول إستقالة الجهاز الفني للفريق الكروي الأول، بدوري القسم الثاني، بقيادة أبو العينين شحاته، عقب الخسارة من النجوم في الجولة الخامسة لمنافسات الدور الأول، للموسم الحالي 2020-2021.

وكان شحاته قد تولى مهمة تدريب الجمهورية، مطلع الموسم الحالي، وقاد الفريق في خمسة مباريات، حقق خلالهم تعادل وحيد، وتلقى أربعة هزائم.

ومن المنتظر أن يعلن الفريق المنوفي عن الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلال الساعات المقبلة.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 11 ساعة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ 37 دقيقة

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

11:58 م

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن