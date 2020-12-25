مونديال الأندية مهدد بالإلغاء.. تعرف على التفاصيل

ينتظر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب موقف الفيفا من بطولة مونديال الأندية والمقرر إقامتها مطلع فبراير المقبل.









وتخشى الأندية المشاركة في البطولة صدور قرار بإلغاء البطولة، بعد إلغاء منافسات مونديال الشباب تحت 20 عاما، وكذالك بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا.









وتأهل الأهلي إلى كأس العالم للأندية، على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.







