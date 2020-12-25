هشام جمال يعلن إصابته بكورونا





أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد منذ قليل.





وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام:" جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة".





وأضاف: "الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا".

وتابع: "ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفى".





