هشام جمال يعلن إصابته بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

أعلن المنتج والفنان هشام جمال، عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد منذ قليل.

وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام:" جالى كورونا من حوالى 5 أيام، والنهاردة كان هيكون معاد حفلة قادرون باختلاف 3 اللى اتأجلت بالصدفة". 

وأضاف: "الحمد لله يعني إصابتي كانت هتيجى فى آخر أيام بروفات.. وربنا اللي عارف أنا كنت خايف قد إيه على الولاد عشان مناعتهم ضعيفة وخفت لأحسن حد يتعدى ونعدى بعض كلنا".

وتابع: "ولو الحفلة كانت اتعملت في معادها كان زمانى أنا اللي عديتهم فالحمد لله ودعواتكم عشان الأعراض عندى مش لطيفى".


أخبار تهمك

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"كالنار في الهشيم".. لجنة الفيروسات تكشف تفاصيل الموجة الثانية من الكورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

منذ 39 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مونديال الأندية مهدد بالإلغاء.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة بشأن تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

12:36 ص

حالة واحدة تقرب نجم الأهلي من الرحيل

02:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن