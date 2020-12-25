وفاة عارضة أزياء بشكل مفاجئ

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، أن ستيلا تينانت إحدى أشهر العارضات البريطانيات، توفيت عن عمر يناهز 50 عاما.





وقالت عائلتها في بيان لوكالة رابطة الصحافة "ببالغ الحزن نعلن وفاة ستيلا تينانت فجأة في 22 ديسمبر 2020".





وولدت تينانت في الطبقة الأرستقراطية الإسكتلندية، وساعدتها ملامحها غير التقليدية التي تجمع بين سمات الذكورة والأنوثة على اقتحام عالم الموضة في التسعينيات.



