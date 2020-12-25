مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

وافق مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على البقاء داخل جدران القلعة البيضاء لنهاية الموسم.





وأبلغ مصطفى محمد مسئولي الزمالك موافقته على البقاء مع الفريق لنهاية الموسم، بعد مطالبة جماهير الفارس الأبيض بعدم رحيل اللاعب.









وتلقى مصطفي العديد من العروض الأوروبية من فرنسا وتركيا للرحيل عن الزمالك، لكنها قوبلت بالرفض بسبب إحتياج الفريق لخدمات اللاعب في الفترة المقبلة.



