مقتل عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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لقي عامل رخام مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة، بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.

وانتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المشاجرة وقعت بين كلًا من "عاطف.ع" 49 عاما، عامل رخام، توفى أثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، و"هاني.س" 23 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس، وطرف ثان "جمال.ع" 60 عاما، ونجليه عماد وخالد، وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين، بسبب خلافات الجيرة، أطلق على إثرها الرابع من الطرف الثاني عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنه وفاة الأول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة، من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وحُرر محضرًا بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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