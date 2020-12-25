"العليا لفيروسات": ظهور 3 سلالات جديدة لكورونا أمر لا يستدعي القلق (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن إصابات فيروس كورونا زادت خلال الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، ولذلك قامت المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة بالاستعداد لاستقبال المصابين من خلال توفير الأدوية وأجهزة التنفس الصناعي اللازمة. 

وتابع "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساءDmc"، مساء الخميس، أن بروتوكول ووزارة الصحة تم تحديثه للمرة الرابعة الشهر الماضي، على ضوء المستجدات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور 3 سلالات جديدة واحدة في بريطانيا، والثانية في نيجيريا، والثالثة في جنوب أفريقيا. 

وأضاف  عضو اللجنة العليا للفيروسات، أن هذه السلالات الجديدة لا تستدعي القلق، لأنها لم تحدث تغير جوهري في الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه التغيرات لن تؤثر على اللقاحات الموجود، خاصة أن اللقاحات أعدت للعمل على أكثر من جزئية من الفيروس، وليس جزئية واحدة، ولكن المشكلة الرئيسية لسلالات الجديدة أنها سريعة الانتشار بصورة أكبر من السابق.

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