مورينيو يُعلن غياب نجم توتنهام بسبب الإصابة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام ، إن "لاعب الوسط جيوفاني لوسيلسو لن يلعب على الأرجح حتى بداية العام الجديد بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر سيتي مطلع الأسبوع الجاري".
وخرج اللاعب الأرجنتيني (24 عاماً) مصاباً في بداية الشوط الثاني في الخسارة 0-2 أمام ليستر يوم الأحد، وسيغيب عن جدول مباريات مزدحم خلال فترة عيد الميلاد حيث يلعب توتنهام ثلاث مباريات في سبعة أيام.
لكن لاعب الوسط تانجاي ندومبلي أصبح جاهزاً بعد غيابه عن انتصار 3-1 على مضيفه ستوك سيتي في دور الثمانية لكأس الرابطة يوم الأربعاء.
وقال مورينيو للصحافيين قبل مواجهة ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد "سيغيب جيوفاني. لن يكون جاهزاً. لا أعلم تحديداً موعد عودته. لن يشارك في مباريات فترة عيد الميلاد. تانجاي أصبح جاهزاً لكنه غاب عن مباراة ستوك. كان الأمر بناء على قراري. لكنه بات لائقاً".
ولعب هاري كين 90 دقيقة كاملة في آخر أربع مباريات لكن مورينيو رفض دعوات لإراحة المهاجم الذي كان سبباً في 19 هدفاً بالدوري هذا الموسم.
وأضاف مورينيو "أتمنى أن يلعب المباراة التالية دائماً. آخر مباراة خاضها كانت يوم الأربعاء ونحن نتحدث عن المباراة التالية يوم الأحد. لاعب مثله يجتهد بقوة ويعتني بنفسه جيداً ويعيش حياة الاحتراف على أعلى مستوى سيكون جاهزاً خلال ثلاثة أيام لمباراة ولفرهامبتون".
وكان توتنهام يتصدر الدوري في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع للمركز السادس، بعد حصوله على نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات.
ولا يتوقع مورينيو مشواراً سهلاً رغم أن توتنهام سيواجه منافسين من النصف الثاني في الترتيب مثل فولهام وليدز يونايتد وولفرهامبتون.
وقال "لعبنا في فترة ما ضد الفرق الستة الكبار وربما يعتقد البعض الآن أننا سنواجه مباريات أسهل نسبياً. لا أعتقد ذلك. ننافس في مسابقة قوية للدوري ويجب أن نكون سعداء جداً بهذا الأمر.. إنها بطولة رائعة".

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