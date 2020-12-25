صلاح عبد الله يساند الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
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أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن مساندته للإعلامي وائل الإبراشى بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا عبر حساب الأول بموقع تويتر.

وغرد عبد الله قائلًا:"ألف سلامة ياصاحبى، انت أقوى منه يا وائل، هتولع فيه وتحرقه بعزيمتك وحبك لشغلك يا إبراشي وهترجعلنا سريعاً بإذن الله".

كانت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أعلنت إصابته بفيروس كورونا.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورونا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".


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