"كالنار في الهشيم".. لجنة الفيروسات تكشف تفاصيل الموجة الثانية من الكورونا (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه تم اكتشاف 3 نسخ جديدة لفيروس كورونا مع بداية الموجة الثانية، وليس معروفا هل وصلت مصر أي من هذه النسخ الجديدة أم لا.

و أشار "خطاب"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن الموجة الثانية أشد من الموجة الأولى، حيث أن الفيروس أصبح سريع الانتشار، مشبها إياه بـ "النار في الهشيم"، وهناك حالات مصابة تعاني من أعراض تنفسية شديدة من بداية الإصابة، وهو ما لم يكن موجودا في الموجة الأولى.

وأضاف عضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه كان يصاب شخص واحد من الأسرة خلال الموجة الأولى، أما الموجة الثانية فالأسرة بأكملها تصاب بالفيروس. 

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