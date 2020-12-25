"السلعوة" تظهر مجدداً.. مواطن تعرض للعقر يحكي الواقعة (فيديو)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 02:34 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
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علق محمد ربيع، مواطن صعيدي تعرض لهجوم من السلعوة، على عقر السلعوة 10 أشخاص في محافظة قنا، قائلًا: "السلعوة شكل الكلب، ولا يمكن تفريقها عن الكلب بشيء"، مشيرًا إلى أنها كانت تهاجم عشوائيًا.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن السلوعة جاءت من الجبل، وبعد ذلك دخلت إلى مناطق مأهولة بالسكان في محافظة قنا، وهاجمت بعض الشباب والأطفال. 

ولفت إلى أن الأهالي حبسوا السلعوة في إحدى المدارس، وبعد ذلك جاء الأمن وتعامل معها، مشيرًا إلى أنه جرى بعد الهجوم عليه من السلعوة، وخاف بشدة، وهذا أمر طبيعي.

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