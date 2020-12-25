جدول مباريات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني (صور)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
أجرت لجنة مسابقات القسم الثانى تعديلات في جدول المباريات للموسم الحالي 2020-2021 حتى نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة بالصعيد يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي .

وشهدت الجولة الخامسة، فوز فريق الفيوم على فريق المنيا بهدف وتعادل فريق الشرقية للدخان مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهما، وفاز ديروط على فريق شباب سمسطا بهدفين، وفاز طهطا على فنا بهدفين مقابل هدف، وسوهاج على التليفونات بهدف أسامة خليل، وتعادل شبان قنا مع الإعلاميين بدون أهداف.

وتعادل فريق بنى سويف مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما، وفاز الالومنيوم على بترول أسيوط بهدف مراد صبرى في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏نص‏‏
لا يتوفر وصف للصورة.
لا يتوفر وصف للصورة.

أخبار تهمك

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 6 ساعات

مصطفى محمد يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

منذ 37 دقيقة

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 13 ساعة

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. إصابات كورونا تكسر حاجة الـ1000 لأول مرة في الموجة الثانية (بيان رسمي)

12:28 ص

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن صفقته المميزة

11:58 م

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن