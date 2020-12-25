جدول مباريات مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني (صور)





وشهدت الجولة الخامسة، فوز فريق الفيوم على فريق المنيا بهدف وتعادل فريق الشرقية للدخان مع فريق كيما اسوان بهدفين لكلا منهما، وفاز ديروط على فريق شباب سمسطا بهدفين، وفاز طهطا على فنا بهدفين مقابل هدف، وسوهاج على التليفونات بهدف أسامة خليل، وتعادل شبان قنا مع الإعلاميين بدون أهداف.



وتعادل فريق بنى سويف مع فريق أسمنت أسيوط بهدف لكل منهما، وفاز الالومنيوم على بترول أسيوط بهدف مراد صبرى في الدقيقة 11 من الشوط الثاني.

أجرت لجنة مسابقات القسم الثانى تعديلات في جدول المباريات للموسم الحالي 2020-2021 حتى نهاية المسابقة.ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة بالصعيد يوم الإثنين المقبل 28 ديسمبر الحالي .