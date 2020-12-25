مخرجة "سيدة البحر" لـ"الفجر الفني": ترشيح فيلمي لتمثيل السعودية بالأوسكار شرف كبير.. وشخصية البطلة قريبة مني

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أعلنت هيئة الأفلام ترشيح الفيلم الروائي "سيدة البحر" ليمثل السعودية في مسابقة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، رُشح من قِبل لجنة متخصصة.



وقالت المخرجة شهد آمين لـ"الفجر الفني"، إن ترشيح فيلمها لتمثيل المملكة هو شرف كبير لها، مشيرة إلى أن الفيلم يحكي قصة فتاة صغيرة شجاعة وصلبة الإرادة، تُقرر اختيار مصيرها بنفسها، فتتحدى أسرتها وتثور على تقاليد قريتها الظالمة، التي تفرض تقديم الإناث من أطفالها إلى مخلوقات غريبة تعيش في المياه المجاورة.



وكشفت شهد آمين عن سبب صنعها لفيلم "سيدة البحر"، حيث قالت": "صنعت الفيلم ليكون محفزًا للحوار في أدوار النساء في المجتمع العربي، في شخصية فتاة تحاول الخروج من نسق المجتمع المفروض عليها".



وتابعت"شخصية البطلة قريبة جدًا مني شخصيًا وتشبهني وشغلني منذ سن البلوغ التعرف على جسدي مثل بطلة الفيلم، وفهم هذا العالم من حولي، لذلك خرج الفيلم من أعماقي، ولا يزال أمامنا مشوار طويل للوصول، لكن الاختيار بحد ذاته هو نجاح بالنسبة لي وهذا يضعني أمام مسؤولية كبيرة في الأعمال المقبلة".



وأضافت شهد أن سبب تصوير فيلمها باللونين الأبيض والأسود، باستخدام لقطات مقربة ومتوسطة، حتي تربط بين القسوة في مجتمع القرية تلك، وفرض السلطة الأبوية، وبين الأعراف التي تفرض قيوداً تخلو من الإنسانية من خلال التضحية بفتاة في الليالي التي يكتمل فيها القمر.



يذكر أن شهد آمين عملت في بداية مسيرتها المهنية مساعدة مخرج في الإعلانات والأفلام، واتجهت بعدها للإخراج، وبدأت أول أفلامها «موسيقانا»، من ثم «نافذة ليلى» عام 2011، الذي عرض في مهرجان الخليج السينمائي.



