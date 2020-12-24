يد بنى سويف تخسر امام المنيا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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سقط الفريق الأول لكرة اليد بنادى بني سويف الرياضى أمام ضيفه المنيا الرياضى بنتيجة 24/22 وذلك فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى .

فيما كانت نتيجة مباراة المرتبط بين الفريقان حسمت لصالح بنى سويف 29/23 .

ويقود الفريق جهاز فنى بقيادة حسن طه مديرا فنيا واسامة طلبة مدربا عاما وأحمد جبر إداريا والدكتور امام محمد جهاز طبي وكابتن الفريق الأول احمد ابوزيد .

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