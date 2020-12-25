هل سيكرم السيسي "بيج رامي"؟.. وزير الرياضة يجيب

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المصريين على فوز رامي السبيعي والمعروف إعلاميا بـ "بيج رامي"، ببطولة "مستر أولمبيا 2020"، قائلا: "حاجة عظيمة وفرحت كل المصريين"، مشيرًا إلى أن الفوز بهذه البطولة تعد أحد انجازات الدولة المصرية في الرياضة، ودفعة للشباب.





وعن إمكانية التكريم الرئاسي للبطل بيج رامي، أشار "صبحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه كان هناك متابعة مستمرة للبطل، معلقا: "كل حاجة ممكنة"، لافتا إلى أن الرياضة المصرية تشهد دفعة كبيرة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.



