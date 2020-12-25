زحام شديد بين طلاب كلية صيدلة طنطا.. وقرار عاجل من رئيس الجامعة (صورة)

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الغربية، صور لتزاحم شديد اليوم الخميس بين طلاب كلية الصيدلة، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.





وجاءت ردود فعل مواطني محافظة الغربية بالغضب الشديد لعدم الالتزام بالتباعد بين الطلاب وخاصة أنهم يتبعون أحد الكليات الطبية، ومن المفترض أنهم أول من يقومون بالإجراءات الاحترازية.





من جانبة قرر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إحالة المتسببين في واقعة تزاحم الطلاب داخل كلية الصيدلة اليوم أثناء امتحانات العملى للتحقيق العاجل.



