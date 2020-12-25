زحام شديد بين طلاب كلية صيدلة طنطا.. وقرار عاجل من رئيس الجامعة (صورة)

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الغربية، صور لتزاحم شديد اليوم الخميس بين طلاب كلية الصيدلة، دون مراعاة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وجاءت ردود فعل مواطني محافظة الغربية بالغضب الشديد لعدم الالتزام بالتباعد بين الطلاب وخاصة أنهم يتبعون أحد الكليات الطبية، ومن المفترض أنهم أول من يقومون بالإجراءات الاحترازية.

من جانبة قرر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، إحالة المتسببين في واقعة تزاحم الطلاب داخل كلية الصيدلة اليوم أثناء امتحانات العملى للتحقيق العاجل.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أنه لا تهاون فى توقيع العقوبات الرادعة على كل من يخالف الالتزام بالاجراءات الاحترازية من منسوبى جامعة طنطا بلا استثناء، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، خاصة فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.

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