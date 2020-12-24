موعد مباراة توتنهام المقبلة في الدوري الإنجليزي

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يستعد فريق توتنهام هوتسبير لمواجهة نظيره ولفرهامبتون، يوم الأحد 27 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية. 

وقد خسر توتنهام مباراته الماضية أمام ليستر سيتي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في لندن، وتعرض أيضًا ولفرهامبتون للهزيمة أمام بيرنلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. 

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