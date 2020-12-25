"لقاحات كورونا وسد النهضة".. أبرز 5 قضايا خلال 2020

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 07:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
ياسمين مبروك
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انشغل الرأى العام بعدة قضايا هامة خلال العام الجاري، حيث ساهمت "السوشيال ميديا" في نشرها وحل بعضها، لعل أبرزها؛ ملف سد النهضة، وأزمة تفشي فيروس كورونا.

ويرصد "الفجر"، أبرز القضايا التي شغلت الرأى العام خلال عام 2020م.

ملف سد النهضة 
استمرت مفاوضات مصر وإثيوبيا والسودان، لحل الخلاف حول أزمة سد النهضة طيلة عام 2020م، ولكنها لا تزال مستمرة دون الوصول لحل مرضي لجميع الأطراف.

أزمة كورونا 
وانشغل الرأى العام، بأزمة فيروس كورونا المستجد التي تفشت في العالم أجمع، وصنفته منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

إساءة فرنسا للرسول
وانتشرت قضية الإساءة للنبي محمد في فرنسا، وأثارت غضب العالم الإسلامي رسوم كاريكاتورية مسيئة عن رسول على صفحات مجلة "شارلي إيبدو"، ما أشعل وسائل التواصل الاجتماعي بتصدر هاشتاج "#اإلا_رسول_الله".

اكتشاف لقاحات كورونا 
حقتت لقاحات كورونا فاعلية كبيرة تجاه الفيروس اللعين، حيث تجاوزت فاعلية سينوفارم الصيني 97%.

وأظهرت نتائج التجارب النهائية أن نسبة نجاح لقاح فايزر 95% وعدم وجود أعراض جانبية خطيرة له.

بينما أعلنت جامعة أكسفورد، أن لقاح "أسترازينيكا" فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، منوهة بأن الذين تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية.

انتخابات مجلس النواب 
ونجحت الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم ماراثون انتخابات مجلس النواب، ليستقبل البرلمان، نوابه، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، إهداء من مجلس النواب تحتوى على التابلت، الذي يتمكن النائب من خلاله في التعامل عن بعد مع المجلس سواء إرسالا أو استقبالا، وتقديم الأدوات البرلمانية وتلقى الردود.

وكان المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أعلن الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(20212026) بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدى 6 أيام.

وأكد المستشار محمود فوزي، أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصًا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالأمانة العامة والإعلاميين، فأعدت الأمانة العامة للمجلس، خطة لتنظيم إجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة أيام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعا للتزاحم، على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

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