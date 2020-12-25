أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-12-2020.. ارتفاع بالمعدن الأصفر مع بداية أعياد الميلاد

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 12:16 ص
بوابة الفجر
شريف بدر
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ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد سعر جرام الذهب فى السوق المحلي بنحو جنيهان ونصف مع توقعات باستقرار الأسعار حتى يوم الإثنين المقبل مع إغلاق البورصة الدولية للمعدن الأصفر بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس" ويليها الأجازة الأسبوعية.

سعر الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 819.5 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 702.5 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 936.5 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6556 جنيهًا.

سعر الذهب العالمي:

قلصت أسعار الذهب خسائرها الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع هبوط الدولار الأمريكي.


ويواصل المعدن ارتفاعه لليوم الثاني مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد البريكست.

فيما لا تزال مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا تثير مخاوف المستثمرين، خاصة مع استمرار الدول حظر السفر مع بريطانيا وآخرها الصين.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين بتغيير جزء مساعدة فيروس كورونا في فاتورة الإنفاق ليشمل مدفوعات بقيمة 2000 دولار لكل أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 600 دولار لكل شخص، الموجودة في حزمة التحفيز التي أقرها الكونجرس.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1883.40 دولار للأوقية، لكنه سجل هبوطا أسبوعيا بنحو 0.3 بالمائة. 

فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1877.52 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 90.31.

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