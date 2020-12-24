بنفيكا يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بنفيكا البرتغالي يخطط للحصول على كارليس ألينيا نجم خط وسط برشلونة الإسباني.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي العاصمة البرتغالية عرض على ألينيا عقد تبلغ مدته 4 سنوات براتب 5 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أندية أخرى تسعى للتعاقد مع ألينيا على رأسها خيتافي الإسباني الذي يرغب في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألينيا البالغ من العمر 22 عامًا لا يشارك إلا في دقائق معدودة مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.



