بنفيكا يخطط للتعاقد مع نجم برشلونة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:59 م
كارليس الينيا
كارليس الينيا
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن بنفيكا البرتغالي يخطط للحصول على كارليس ألينيا نجم خط وسط برشلونة الإسباني.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي العاصمة البرتغالية عرض على ألينيا عقد تبلغ مدته 4 سنوات براتب 5 مليون يورو.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه هناك أندية أخرى تسعى للتعاقد مع ألينيا على رأسها خيتافي الإسباني الذي يرغب في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ألينيا البالغ من العمر 22 عامًا لا يشارك إلا في دقائق معدودة مع النادي الكتالوني في الموسم الحالي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارليس الينيا رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن