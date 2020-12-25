أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 25-12-2020





حققت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتستقر اليوم الجمعة مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك المصرية.









وارتفع سعر الدولار أمس في بنوك كلا من بنك عودة بقيمة قرشا ليصل إلى 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع، كما زاد في بنك مصر ايران ليصل إلى نفس المستويات.









واستقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، في كلا من البنك الأهلى اليوناني وكريدي اجريكول والبنك العربي الافريقي وبنك التعمير والاسكان عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.