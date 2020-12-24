البورصة الأمريكية تعزز مكاسبها الأسبوعية بالختام

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
Advertisements
عززت البورصة الأمريكية مكاسبها الأسبوعية في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التوصل لاتفاق تجاري بشأن البريكست، لتسجل معظمها مكاسب أسبوعية. 

وتمكنت بريطانيا من التوصل لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تنظم العلاقة بعد البريكست.

ولا يزال هناك شكوك حول حزمة التحفيز بقيمة 900 مليار دولار تقريباً، التي أقرها الكونجرس، لكن ينتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأغلقت البورصة الأمريكية مبكرا اليوم بسبب احتفالات الكريسماس، كما تغلق غدا في عطلة رسمية

وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة، إلى مستوى 30200نقطة، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.07  بالمائة. 

كما ارتفع  "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 3703 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2  بالمائة. 

في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 12805 نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية 0.4 بالمائة. 

أخبار تهمك

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:06 م

أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

09:00 م

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن