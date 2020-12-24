البورصة الأمريكية تعزز مكاسبها الأسبوعية بالختام

عززت البورصة الأمريكية مكاسبها الأسبوعية في نهاية التعاملات اليوم الخميس، مع التوصل لاتفاق تجاري بشأن البريكست، لتسجل معظمها مكاسب أسبوعية.





وتمكنت بريطانيا من التوصل لصفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي تنظم العلاقة بعد البريكست.





ولا يزال هناك شكوك حول حزمة التحفيز بقيمة 900 مليار دولار تقريباً، التي أقرها الكونجرس، لكن ينتقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأغلقت البورصة الأمريكية مبكرا اليوم بسبب احتفالات الكريسماس، كما تغلق غدا في عطلة رسمية





وعند الختام، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2 بالمائة، إلى مستوى 30200نقطة، لتسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.07 بالمائة.





كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 3703 نقطة، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.2 بالمائة.





في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 12805 نقطة ليسجل مكاسب أسبوعية 0.4 بالمائة.