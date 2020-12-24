محافظ كفر الشيخ: تخفيض نسبة حضور الموظفين ل 50%

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:14 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارًا، اليوم الخميس، حمل رقم 1227 لسنة 2020، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والكتاب الدوري الصادر من رئاسة مجلس الوزراء "هيئة مستشاري مجلس الوزراء " بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بالديوان عام المحافظة، وكافة المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات المتعددة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال خلال الفترة القادمة بما لا يتجاوز 50% من القوة الإجمالية،على أن يكون بالتناوب يوميا بين الموظفين، وتحت إشراف رئيس الجهة بحيث لا تقل نسبة الحضور للموظف شهريا عن 50% من الأيام المقررة للحضور قانونًا،وبما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستثنى القرار بعض الجهات من تخفيض عدد العاملين بها وهي، المستشفيات، الإسعاف، خدمات المياه والصرف الصحي، الكهرباء، وخدمات النقل، أو بناءً على عرض رئيس الهيئة، طبقا للقواعد التي يراها رئيس المرفق.
جاء ذلك بناءً على ما تقرر من الحكومة خلال الأيام الآخيرة، بتخفيض عدد العمالة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره،ووجه المحافظ كل رؤساء المصالح بتنفيذ قراره.

أخبار تهمك

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 11 دقيقة

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن