"السخونية والكحة".. "الإبراشي" يكشف أعراض إصابته بفيروس كورونا

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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن البعض كان يعتقد بأن السلام عن بعد بسبب فيروس كورونا بمثابة إهانة، معقبًا: "بعض الضيوف كانوا بيزعلوا عشان بسلم عليهم من بعيد، ويقولو مبقاش في كورونا، وإصابتي بكورونا تعني أنني لم أطبق الاجراءات الاحترازية بالشكل الكافي"



وتابع "الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أنه يتلقى علاج كورونا الآن في المنزل، مشيرًا إلى أن الابتعاد عن العمل بسبب إصابته بكورونا، بمصابة سجن.

وأضاف: "أزمة، وإن شاء الله مش هتاخد كتير، أعراض كورونا عندي الكحة، والسخونية مش كتير، ولا أعاني من آلام كبيرة، ودرجة حرارتي الآن طبيعية"



هذا وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.



وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".

وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.

