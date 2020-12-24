"السخونية والكحة".. "الإبراشي" يكشف أعراض إصابته بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:13 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن البعض كان يعتقد بأن السلام عن بعد بسبب فيروس كورونا بمثابة إهانة، معقبًا: "بعض الضيوف كانوا بيزعلوا عشان بسلم عليهم من بعيد، ويقولو مبقاش في كورونا، وإصابتي بكورونا تعني أنني لم أطبق الاجراءات الاحترازية بالشكل الكافي"

وتابع "الإبراشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الخميس، أنه يتلقى علاج كورونا الآن في المنزل، مشيرًا إلى أن الابتعاد عن العمل بسبب إصابته بكورونا، بمصابة سجن.
وأضاف: "أزمة، وإن شاء الله مش هتاخد كتير، أعراض كورونا عندي الكحة، والسخونية مش كتير، ولا أعاني من آلام كبيرة، ودرجة حرارتي الآن طبيعية"

هذا وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".
وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.

أخبار تهمك

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن