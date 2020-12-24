أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية بنهاية التعاملات

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:24 م
بوابة الفجر
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استطاعت أسعار النفط تقليص الخسائر بنهاية التعاملات اليوم الخميس،  بعد تراجع مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، كما رحب المستثمرون أيضًا باتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، لا يزال المستثمرون متوترين بشأن تعافي الطلب على النفط حيث أن السلالة الجديدة الأكثر عدوى لفيروس كورونا، والتي تنتشر بسرعة في جميع أنحاء بريطانيا تدفع البلدان إلى إغلاق حدودها أمام المملكة المتحدة.

كما تم تحذير الأمريكيين مرة أخرى من السفر في عيد الميلاد حيث ضغطت الزيادة الأخيرة في عدد الحالات المصابة بالفيروس على المستشفيات.

وأغلقت الجلسة في وقت مبكر عن المعتاد في ليلة الكريسماس، على أن يكون غدا الجمعة عطلة رسمية. 

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير بنحو 0.2 بالمائة إلى 48.23 دولار للبرميل، لكنه سجل خسائر أسبوعية بنحو 1.9 بالمائة. 

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير بنسبة 0.2 بالمائة إلى 51.18 دولار للبرميل. 

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