أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "إن شاء الله نعدي المحنة دي، ونعود للعمل مرة أخرى إن شاء الله".

وتابع "الإبراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن أعراض كورونا هي نفس أعراض الإنفلونزا، ولكنه تعامل معها على أنها كورونا، ونتيجة لهذا الأمر، استطاع أن يبدأ العلاج بشكل مبكر، معقبًا: "هننتصر على كورونا بإذن الله".

وأشار إلى أنه قام بإجراء تحليل الدم الذي أثبت إصباته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا بدأت خفيفة، ولكنه تعامل معها بجدية، متابعًا: "أنا دائمًا أتعامل مع المرض بأنه منحة تتحول إلى منحة، صحيح المرض بيبعدنا عن شغلنا وقضيتنا، وهذا صعب جدًا، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهنتصر على كورونا".

وأضاف: "أنا قاعد أفتش من أين أتتني كورونا، ولكن لم أصل إلى شيء، طبيعة عملي تؤدي إلى الاحتكاك بالكثير سواء المواطنين الذين لديهم مشاكل أو الشخصيات العامة".

هذا وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.

وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".

وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وائل الابراشي فيروس كورونا

أخبار تهمك

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن