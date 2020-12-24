أول تعليق لـ "الإبراشي" على إصابته بفيروس كورونا

علق الإعلامي وائل الإبراشي، على إصابته بفيروس كورونا، قائلًا: "إن شاء الله نعدي المحنة دي، ونعود للعمل مرة أخرى إن شاء الله".





وتابع "الإبراشي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نجوى إبراهيم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن أعراض كورونا هي نفس أعراض الإنفلونزا، ولكنه تعامل معها على أنها كورونا، ونتيجة لهذا الأمر، استطاع أن يبدأ العلاج بشكل مبكر، معقبًا: "هننتصر على كورونا بإذن الله".





وأشار إلى أنه قام بإجراء تحليل الدم الذي أثبت إصباته بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أعراض كورونا بدأت خفيفة، ولكنه تعامل معها بجدية، متابعًا: "أنا دائمًا أتعامل مع المرض بأنه منحة تتحول إلى منحة، صحيح المرض بيبعدنا عن شغلنا وقضيتنا، وهذا صعب جدًا، ولكن إن شاء الله هتابع كل حاجة، وهنتصر على كورونا".





وأضاف: "أنا قاعد أفتش من أين أتتني كورونا، ولكن لم أصل إلى شيء، طبيعة عملي تؤدي إلى الاحتكاك بالكثير سواء المواطنين الذين لديهم مشاكل أو الشخصيات العامة".





هذا وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.





وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".





وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.