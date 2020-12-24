تعديلات على جدول مجموعة القاهرة والفتاة بالقسم الثاني

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:06 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أعلنت لجنة مسابقات القسم الثانى عن تعديلات بمواعيد المباريات بداية من الجولة السادسة وحتى نهاية المسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة السادسة يوم الإثنين المقبل وذلك بدلاً من الثلاثاء 29 ديسمبر الحالي.

وكانت الجولة الخامسة قد شهدت خسارة جمهورية شبين من النجوم 0-1، والنصر من طنطا 1-4، وتعادل المريخ مع النجوم 1-1، وتعادل سرس مع القناة، وبورتو مع الزرقا، بدون أهداف، وفاز منتخب السويس على الترسانة 1-0، والداخلية على كوكاكولا بنفس النتيجة، ونادي زد على السكة الحديد بنفس النتيجة أيضاً.

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