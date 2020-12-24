عمرو موسى: القذافى كان يشعر بالقوة ويرى "مبارك وبن على" ضعفاء

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد عمرو موسى، الامين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن العقيد الليبي الراحل معمر القذافى كان يشعر بالقوة وهدوء الوضع في ليبيا ويري أن الرئيسين التونسي زين العابدين بن على فى تونس وحسنى مبارك فى مصر وضعفاء ولم يستطيعوا السيطرة على الوضع حيال الثورات العربية.

وأضاف موسى، فى حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة "القاهرة والناس"، أن العقيد القذافى لم يشعر بخطورة الوضع في ليبيا الا متأخرا، قائلا: "القذافى لم يشعر بخطورة الوضع فى ليبيا "إلا بعد ما الفأس وقعت بالرأس".

وتابع: "كنت قلقا على ليبيا ولا زلت كمواطن مصري، وما يجري فى ليبيا يؤثر على مصر ومثلها فلسطين والسودان ولابد ان يكون هناك وعي والابتعاد عن السطحيات"، لافتا إلى أن الاضطرابات فى ليبيا أقل من سوريا ويوجد الان تهدئة ووقف لاطلاق النار.

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