موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري الممتاز

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الزمالك عودة مباريات الفريق الكروي الأول، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وانسحاب غزالة التشادي من دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سموحة بالجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء الإثنين المقبل الموافق 28 من ديسمبر الجاري.

وحصد الزمالك 4 نقاط من مشواره ببطولة الدوري المصري، حيث تغلب على المقاولون العرب في افتتاحية مباريات الأبيض في البطولة المحلية بثنائية نظيفة، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام بيراميدز بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، كانت قد قررت تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري، دون إبداء أية أسباب.

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