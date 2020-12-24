باركر يغيب عن فولهام أمام ساوثهامبتون

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:57 م
باركر
باركر
وكالات
Advertisements
سيغيب المدير الفني لفولهام سكوت باركر عن قيادة أمام ساوثهامبتون في يوم فتح صناديق هدايا الكريسماس (بوكسينج داي)، بعد أن تبين إصابة أحد أفراد عائلته بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 .

وخضع باركر للفحوص وجاءت النتائج سلبية، لكن طبقا للإرشادات المتبعة، سيخضع للعزل الذاتي خلال الأسبوع المقبل بعيدا عن فريق فولهام الذي يتأهب للقاء ساوثهامبتون بعد غد السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيتولى ستيوارت جراي ومات ويلز قيادة الفريق خلال المباراة في ظل غياب سكوت باركر.

يمكن لسكوت باركر العودة لقيادة الفريق اعتبارا من 30 ديسمبر وذلك عندما يحل فولهام ضيفا على توتنهام في المرحلة السادسة عشر من الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن