"نفسي أقابل الريس".. شاهد أول طلب من بيج رامي بعد عودته مصر

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعرب رامي السبيعي والمعروف إعلاميا بـ "بيج رامي"، بطل بطولة "مستر أولمبيا 2020"، عن سعادته بفوزه بالبطولة واستقبال المصريين الحافل له، قائلا: "أنا سعيد جدا.. وربنا كلل تعبنا ومجهودنا، وربنا أكرمني بفضل دعوات الناس".

وأشار "السبيعي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية ""، مساء الخميس، إلى أنه سعيد جدا بالاستقبال، و"أنا مستحقهوش"، لافتا إلى أنه صمم أن يلعب باسم مصر في البطولة، معقبا: "بلدنا تستاهل مننا أكتر من كده بكتير.. واللي هيتحط مكاني هيعمل أكتر من اللي رامي عمله".

وأضاف أن جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر الذي واجهه خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هدفه هو تطوير رياضة كمال الأجسام في مصر، معلقا: "اتمني يكون في 100 رامي يحصلون على مستر أولمبيا"، متمنيا أن يلتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يدرس إعارة الساحر

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ يومين

لا تراجع.. نجم الزمالك يُقرر الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

منذ ساعة و 11 دقيقة

مفاجأة مدوية تقرب نجم الزمالك من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم يوفنتوس السابق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. السبب الحقيقي وراء تأجيل القمة

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يطيح بثنائي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يرد بقوة على أنباء رحيل نجمه إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

شؤون اللاعبين ترفض الاعتراف بشكوى الأهلي ضد لاعبه

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يصدم الزمالك بشأن ضم "مسمار الوسط"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

عاجل.. الإعلان عن قرارات مجلس إدارة الأهلي

عاجل.. إصابة الإعلامي وائل الإبراشي بفيرس كورونا.. التفاصيل

09:52 م

مفاجأة.. الأهلي رفض طلب موسيماني

09:28 م

جلاد الحراس يحسم مصيره من الانتقال إلى الأهلي

08:02 م

فرج عامر يكشف عن مفاجأة سموحة القادمة

10:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن