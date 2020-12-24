نجوى إبراهيم تقدم برنامج "التاسعة" بعد إصابة "الإبراشي" بـ "كورونا"

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قدمت الإعلامية نجوى إبراهيم، بصحبة أحد مذيعي نشرة التاسعة، برنامج "التاسعة" بعد تغيب الإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة:"حلقة مميزة وينقصها الزميل العزيز وائل الإبراشي بعد تعرضه للتعب".



هذا وأعلنت فاطمة قنديل، مدير تحرير برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إصابة الإبراشي بفيروس كورونا.



وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس،: "وائل الإبراشي إيجابي كورنا، ربنا يشفيك يارب وبإذن الله ترجع بألف سلامة يارب".



وكانت الإعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، أعلنت أيضا إصابتها بفيروس كورونا أمس.





