الرمثا يفوز على شباب الأردن في الدوري الأردني لكرة القدم

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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فاز فريق الرمثا على شباب الأردن بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القويسمة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري الأردني لكرة القدم.

 

بهذه النتيجة، رفع الرمثا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد شباب الأردن عند 21 نقطة في المركز السابع.

 

وفي المباراة الثانية، تعادل فريقا الفيصلي والعقبة بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب عمان الدولي، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع العقبة رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر.

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