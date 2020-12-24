نجم الأهلي: نسينا البطولة التاسعة ونركز في العاشرة

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن الجميع داخل الفريق الأحمر نسى بطولة إفريقيا المتوج بها في الشهر الماضي وبدأ في التركيز في البطولة الحالية للتتويج باللقب العاشر.

وقال في تصريحات عبر قناة ناديه :"النادي الأهلي يتسحق منا الكثير فنحن اتربنيا على حب النادي والقتال عندما تتاح لنا الفرصة وإن شاء الله تكون مباراة سونيديب بداية خبر لنا".

وأضاف :"قبل بداية المباراة المدرب تحدث منا وطلب من لاعبي وسط الملعب التأقلم مع بعض في الملعب، والحمد لله على الفوز وإن شاء الله ربنا يكرم في القادم".

وتابع :"نسينا البطولة التاسعة ونركز في العاشرة وأمامنا حلم جديد وطموحات جديدة وعلينا القتال من أجل التتويج باللقب وإسعاد الجماهير باللقب الإفريقي العاشر إن شاء الله".

وأشار :"قبل الرحيل عن الأهلي استخرت الله عز وجل قبل انتقالي للجونة وأخذت على نفسي العهد من أجل اللعب وأقول للناس بأنني استحق فرصة والدليل أنني لما خرجت ولعب للجونة انضميت للمنتخب الأول المصري وساهمت في تتويج منتخب مصر الأوليمبي بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عام".

وأوضح :"كلام بيتسو موسيماني عني أمر يسعدني جدًا ويمنحني دفعة قوية للقتال وأن أبذل أقصى جهدي، وأنا جاهز للمشاركة في أي وقت".


وأشار :"أنا سعيد بالتواجد في النادي الأهلي، ولا يوجد لدي رهبة في مشاركتي مع هذه المجموعة لأني تواجدت معهم موسمين ونصف قبل الخروج على سبيل الإعارة إلى الجونة".

وعن مونديال الأندية قال :"كأس العالم للأندية ستسجل في تاريخي وإن شاء الله أشارك فيها وهي تاريخ كبير لنا وللعائلة وإن شاء الله نحقق نتائج مميزة للجماهير".

وعن مثله الأعلى قال :"حسام غالي وبس نجم كبير وأتعلم منه الكثير".

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