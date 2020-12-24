وزير البترول الأسبق: 350 تريليون قدم مكعب غاز في البحر المتوسط لم يكتشف حتى الآن

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن صراع الغاز في البحر المتوسط بدأ منذ منتصف الستينات، لافتا أن هناك تقارير دولية تؤكد وجود أحجام كبيرة جدا من الغاز في شرق المتوسط وتحديدا من اللاذقية في سوريا إلى غرب مصر.

وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، هناك كميات كبيرة من الغاز في البحر المتوسط لم تكتشف حتى الآن لا تقل عن 350 تريليون قدم مكعب.

وأضاف، المهندس أسامة كمال، اتفاقية تقسيم الحدود البحرية المعتمدة من الأمم المتحدة عام 1982 وقعت عليها جميع دول العالم إلا 3 دول فقط وهم إسرائيل وتركيا وأمريكا، مضيفا أن الولايات المتحدة ترى أنها تمتلك العالم وتركيا سبق لها أن اجتاحت قبرص واليونان واتركبت مجازر قتل فيها ما يقرب من 120 ألف شخص.
https:www.youtube.comwatch?v=b1FN4wr5mlc

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