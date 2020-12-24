تفاصيل مشروع تطوير القناطر الخيرية (فيديو)

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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أكد اللواء محمد سالم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أن مشروع تطوير القناطر الخيرية مازال مستمر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل يجري على قدم وساق، من أجل الانتهاء من أعمال التطوير.

وعن الترع الموجودة على طريق "عزبة الوقف – البرادعة"، قال محمد سالم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه سيتم استكمال التغطية اللازمة للترعة لأن بها جزء مغطى فعليا، وسيتم وضع الأمر في الخطة القادمة.

وتابع رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، أنه سيتم البدء قريبا في أعمال التغطية اللازمة للترعة، وأيضا رصف الطرق التي تحتاج إلى ذلك.

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