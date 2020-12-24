وزير البترول الأسبق: تم حفر 20 بئر استكشافية للغاز بحقل ظهر بـ 2 مليار دولار

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قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنه تم حفر 20 بئر استكشافية بحقل ظهر، تكلفة حفر البئر الواحد 100 مليون دولار، بإجمالي 2 مليار دولار.



وتابع وزير البترول الأسبق خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إنتاج الغاز انخفض بعد 2011 لانخفاض تضغط الآبار ما بين 10 إلى 15 % سنويا.



وأضاف، المهندس أسامة كمال، إنتاج مصر في عام 2010 وصل إلى 6.2 مليار قدم مكعب عاز طبيعي في اليوم وكان يكفي إلى حاجة المصريين بالإضافة إلى تصدير الفائض وظلت النسبة تنخفض إلى أن وصلنا إلى استيراد الغاز.

