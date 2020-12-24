وفد الجنوب الليبي: مصر تلعب دورًا فعالًا في إنهاء الأزمة بالبلاد

الخميس 24/ديسمبر/2020 - 10:54 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال أحمد الشارف، عضو مجلس النواب الليبي، إن مكونات وقبائل الجنوب الليبي على تواصل مع الشرق والغرب، ويسعون إلى التوصل للتهدئة وإنهاء الأزمة.

وأضاف "الشارف"، خلال تصريحاته لـ قناة "الغد"، أن الجهود المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسعى إلى حل الأزمة وإنهاء الصراع المسلح القائم، وإبعاد شبح الحروب من أجل التوصل إلى التسوية السياسية.

في حين قال نور أبو صلاح، عضو وفد الجنوب الليبي، إن مصر تلعب دورًا هامًا على المستويين العالمي والإقليمي لإرساء السلام.

وأضاف أنهم لديهم ثقة تامة فيما تبذله الدولة المصرية من جهود رامية لحل الأزمة الليبية.

وأكد أعضاء الوفد على أهمية الدور المصري في إنهاء الأزمة في البلاد بعيدا عن أي تدخلات خارجية.

واختتم وفد الجنوب الليبي الذي يضم 75 من شيوخ وأعيان ونخب الجنوب الليبي زيارته إلى مصر، والتي ناقش خلالها سبل التوصل إلى حلول سياسية تضمن لم شمل الشعب الليبي والحفاظ على وحدته ووحدة أراضيه.

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